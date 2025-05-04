У Росії дівчатка-підлітки побили коня у спортшколі (відео)

У РФ спалахнув черговий скандал у кінному спорті

У Нижньому Новгороді (Росія) дівчата-підлітки побили коня у спортшколі зі сучасного п’ятиборства та кінного спорту. Раніше російська вершниця била коня просто під час змагань.

Про це повідомляє Р-Спорт. На відео, яке потрапило в мережу, видно, як три дівчинки 12-14 років б’ють коня. Дітей було відсторонено від занять, а місцева прокуратура організує перевірку за фактом інциденту.

"Коню на прізвисько Іоланта були нанесені тілесні ушкодження у вигляді потертостей у ділянці грудної клітки й саден у ділянці голови. Тварині надали ветеринарну допомогу.

Стан коня на цю мить задовільний – Іоланта споживає необхідний добовий фураж у повному обсязі, спокійно контактує з людьми", – повідомили у міністерстві спорту Нижньогородської області.

Наслідки ударів дівчат по коневі

Нагадаємо, олімпійську чемпіонку з кінного спорту (виїздка та командна виїздка) Шарлотту Дюжарден із Великої Британії відсторонили від Олімпійських Ігор-2024 у Парижі. Все через жорстке поводження з конем. Приводом для дискваліфікації стало відео 4-річної давності.