В России девочки-подростки избили лошадь в спортшколе (видео)

В РФ вспыхнул очередной скандал в конном спорте

В Нижнем Новгороде (Россия) девочки-подростки избили лошадь в спортшколе школе по современному пятиборью и конному спорту. Ранее российская наездница била лошадь прямо во время соревнований.

Об этом сообщает Р-Спорт. На видео, которое утекло в сеть, видно, как три девочки 12-14 лет бьют лошадь. Дети были отстранены от занятий, а местная прокуратура организует проверку по факту инцидента.

"Лошади по кличке Иоланта были нанесены телесные повреждения в виде потертостей в области грудной клетки и ссадин в области головы. Животному оказана ветеринарная помощь.

Состояние лошади на данный момент удовлетворительное – Иоланта потребляет необходимый суточный фураж в полном объеме, спокойно контактирует с людьми", — сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Последствия ударов девочек на лошади

Напомним, олимпийскую чемпионку по конному спорту (выездка и командная выездка) Шарлотту Дюжарден из Великобритании отстранили от Олимпиады-2024 в Париже. Все из-за жесткого обращения с лошадью. Поводом для дисквалификации стало видео 4-летней давности.