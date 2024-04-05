Російська вершниця побила коня на змаганнях (відео)

Спортсменка не вперше б’є тварину

Російська спортсменка Ксенія Костигова отримала два роки дискваліфікації від Федерації кінного спорту Росії (ФКСР) за побиття коня. До речі, Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повернула представників РФ на міжнародні змагання.

Про дискваліфікацію Костигової повідомив головний тренер збірної Росії з кінного спорту Володимир Бєлєцький, передає "ТАСС". У березні на турнірі в Ярославлі наїзниця кілька разів ударила коня по голові та шиї. Примітно, що раніше Ксенія вже отримувала стягнення за грубе ставлення до тварини.

"Є допустимі норми покарання, коли тварина не підкоряється, це не більше двох-трьох легких ударів хлистом або долонею. І ці дії є не чим іншим, як підказкою, коли кінь не розуміє сигналу. Але те, що відбувалося на змаганнях, інакше як побиттям назвати не можна. Спортсменка била тварину руками по голові, шиї, що абсолютно неприпустимо.

Це найстрашніше, що може статися, і пояснення спортсменки взагалі не відіграють жодної ролі. Таке ставлення до тварини не можна виправдати. Спортсмени – люди емоційні, але треба вміти тримати себе в руках, бо вони відповідальні за своїх тварин, які часом не слухаються”, – сказав Білецький.

Раніше повідомлялося, що член збірної Росії з кінного спорту потрапила в реанімацію після того, як її придавив кінь на тренуванні. Крім того, юний російський жокей потрапив у реанімацію, отримавши копитом у голову.