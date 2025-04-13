"Тільки сволота так може діяти": Зеленський жорстко відреагував на удар по Сумах і показав моторошне відео наслідків

Зеленський закликав світ жорстко відреагувати

Вранці 13 квітня російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Суми — пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, автівки, є багато жертв. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів негайно вжити заходів.

Про це йдеться на офіційній сторінці президента у Facebook.

Атака відбулася у Вербну неділю, коли люди йшли до церкви. Ворог застосував балістичні ракети: наразі відомо про 31 загиблого мирного жителя, ще понад 80 людей — поранені.

"Тільки сволота так може діяти — забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Усі необхідні служби працюють", — написав український лідер.

Крім того, Володимир Зеленський поділився відео з місця події:

Водночас він закликав міжнародну спільноту "жорстко відреагувати" на російський злочин.

"Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що "Телеграф" публікував відео перших хвилин після обстрілу. Моторошні кадри миттєво розлетілися мережею.