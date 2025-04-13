Нестямні крики, розкидані тіла та згорілий тролейбус: перші кадри удару по Сумах (оновлено)

Вже відомо про 21 загиблого

Вранці 13 квітня росіяни вдарили ракетами по центру міста Суми. У мережі з’явилися перші страшні кадри з місця події.

Фотографії публікує Сумська міська рада. У пресслужбі мерії зазначають, що внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

"Розгортається штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", — йдеться у повідомленні.

Оновлено 13:33 У пресслужбі ДСНС України повідомляють про 24 загиблих, серед яких одна дитина. 83 особи поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога.

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Сумська міськрада

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Сумська міськрада

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Сумська міськрада

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Сумська міськрада

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Сумська міськрада

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Ігор Клименко

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Ігор Клименко

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото: Ігор Клименко

Також місцеві Telegram-канали. На них видно, що по вулиці буквально розкидані бездиханні тіла, горять автомобілі, і долинають несамовиті крики.

З морально-етичних міркувань ми не публікуємо ці кадри тут.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію у Сумах. У своєму Telegram-каналі він опублікував відео з місця події та написав:

"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих і поранених мирних жителів. Тільки сволота так може чинити. Забираючи життя звичайних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Зараз триває рятувальна операція. Усі необхідні служби працюють".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 12 квітня та в ніч на 13 квітня росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами та КАБами. У деяких містах чули звуки вибухів.