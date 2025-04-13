"Только сволочь так может делать": Зеленский жестко отреагировал на удар по Сумам и показал жуткое видео последствий

Зеленский призвал мир жестко отреагировать

Утром 13 апреля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Сумы — повреждены жилые дома, учебные заведения, автомобили, есть много жертв. Владимир Зеленский призвал международных партнеров немедленно принять меры.

Об этом говорится на официальной странице президента Facebook.

Атака произошла в Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь. Враг применил баллистические ракеты: сейчас известно о 31 погибшем мирном жителе, еще более 80 человек — ранены.

"Только сволочь так может действовать — унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают", — написал украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский поделился видео с места происшествия:

В то же время, он призвал международное сообщество "жестко отреагировать" на российское преступление.

"Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", — добавил Зеленский.

Напомним, что "Телеграф" публиковал видео первых минут после обстрела. Жуткие кадры мгновенно разлетелись по сети.