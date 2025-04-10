Сотні загиблих: у Домінікані обвалився дах нічного клубу, серед жертв політики та спортсмени (фото, відео)

Пошуково-рятувальна операція продовжується

У Домінікані у столиці Санто-Домінго стався обвал даху нічного клубу Jet Set. В результаті загинули 184 особи, серед яких, зокрема, були політики та спортсмени.

Трагедія сталася в ніч проти 9 квітня на концерті популярного виконавця меренге Руббі Переса. У клубі на той момент були сотні людей. Про це пише Associated Press.

Наразі відомо, що кількість постраждалих досягла 200 осіб.

Рятувальники шукають тих, хто вижив у нічному клубі Jet Set. Фото: AP Photo/Eddy Vittini

Що відомо про трагедію

Тієї ночі легендарний клуб Jet Set був заповнений музикантами, професійними спортсменами та урядовцями.

Спочатку люди помітили, що зі стеля потроху стала обсипатися. Пил залишався у напоях гостей клубу. Через кілька хвилин після цього весь дах обвалився.

Зруйнований клуб Jet Set. Фото: The Informant

Бетонні плити вбили кількох людей миттєво, а десятки інших опинилися у пастці на танцполі, де сотні людей танцювали під живий концерт меренге. У наступні хвилини система 911 країни отримала понад 100 дзвінків, багато з яких від людей, похованих під уламками.

Рятувальна операція. Фото: The Informant

Причини катастрофи встановлюються.

Санто-Домінго на карті

Що відомо про загиблих та постраждалих

Наразі вдалося впізнати лише кілька десятків людей, які постраждали в одній із найстрашніших катастроф у Домініканській Республіці.

Серед загиблих — кардіолог, архітектор уряду, відставний поліцейський, відставний співробітник ООН, син та невістка міністра громадських робіт та брат заступника міністра у справах молоді.

Серед загиблих спортсменів: колишній пітчер Головної ліги бейсболу Октавіо Дотель та бейсболіст Тоні Енріке Бланко Кабрера.

Також загинув губернатор північно-західної провінції Монте-Крісті Нелсі Круз.

У залі була сестра семиразового учасника матчів усіх зірок Вищої бейсбольної ліги Нельсона Круза. Вона встигла зв’язатися з президентом Луїсом Абінадером і повідомила трагедії. Офіційно підтверджено, що Круз померла від поранень у лікарні.

Серед інших жертв — саксофоніст Луїс Соліс, який грав на сцені, коли звалився дах; нью-йоркський модельєр Мартін Поланко; кілька венесуельських барменів; та капітан армії.

Grupo Popular, фінансова компанія, заявила, що також загинули троє її співробітників, включаючи президента AFP Popular Bank та його дружину.

Серед постраждалих – національний законодавець Брей Варгас та знаменитий співак Руббі Перес. Його доля поки що невідома.

На фото: Сестри Барбара та Оліан Кералес, яким було 26 та 27 років.

Клуб Jet Set

Понад 45 років клуб Jet Set радував місцевих жителів своїм яскравим нічним життям. Там проводилися концерти відомих виконавців та різноманітні вечірки.

Неонові кольори, яскравий танцпол, великий бар, живі концерти та атмосфера веселощів — це саме те, за що багато хто любив це місце і був його частими відвідувачами.

Клуб Jet Set

На офіційній сторінці нічного клубу прокоментували трагедію. Представники висловили співчуття сім’ї загиблих.

Офіційний коментар клубу Jet Set

Фото та відео з місця трагедії

У ЗМІ та соціальних мережах продовжують з’являтися нові кадри, зроблені на місці цієї страшної трагедії.

На них видно, що раніше відомий клуб перетворився на руїни. Під завалами продовжують шукати людей.

"Телеграф" зібрав ці кадри у мережі:

На відео показано, як виглядала стеля нічного клубу "Jet Set" до того, як вона обвалилася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Південній Кореї розбився і спалахнув літак. Внаслідок трагедії загинули майже всі пасажири та члени екіпажу.