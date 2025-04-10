Сотни погибших: в Доминикане обрушилась крыша ночного клуба, среди жертв политики и спортсмены (фото, видео)
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Поисково-спасательная операция продолжается
В Доминикане в столице Санто-Доминго произошло обрушение крыши ночного клуба Jet Set. В результате погибли 184 человека, среди которых, в том числе, были политики и спортсмены.
Трагедия случилась в ночь на 9 апреля на концерте популярного исполнителя меренге Рубби Переса. В клубе на тот момент находились сотни человек. Об этом пишет Associated Press.
В настоящее время известно, что число пострадавших достигло 200 человек.
Что известно о трагедии
В ту ночь легендарный клуб Jet Set был заполнен музыкантами, профессиональными спортсменами и правительственными чиновниками.
Изначально люди заметили, что с потолок понемногу стал осыпаться. Пыль оставалась в напитках гостей клуба. Через несколько минут после этого вся крыша рухнула.
Бетонные плиты убили нескольких человек мгновенно, а десятки других оказались в ловушке на танцполе, где сотни людей танцевали под живой концерт меренге. В последующие минуты система 911 страны получила более 100 звонков, многие из которых были от людей, погребенных под обломками.
Причины катастрофы устанавливаются.
Что известно о погибших и пострадавших
В настоящее время удалось опознать лишь несколько десятков человек, пострадавших в одной из самых страшных катастроф в Доминиканской Республике.
Среди погибших — кардиолог, архитектор правительства, отставной полицейский, отставной сотрудник ООН, сын и невестка министра общественных работ и брат заместителя министра по делам молодежи.
В числе погибших спортсменов: бывший питчер Главной лиги бейсбола Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера.
Также погиб губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Круз.
В зале была и сестра семикратного участника матчей всех звезд Высшей бейсбольной лиги Нельсона Круза. Она успела связаться с президентом Луисом Абинадером и сообщила и трагедии. Официально подтверждено, что Круз скончалась от ранений в больнице.
Среди других жертв — саксофонист Луис Солис, который играл на сцене, когда рухнула крыша; нью-йоркский модельер Мартин Поланко; несколько венесуэльских барменов; и капитан армии.
Grupo Popular, финансовая компания, заявила, что также погибли трое ее сотрудников, включая президента AFP Popular Bank и его жену.
Среди пострадавших — национальный законодатель Брей Варгас и знаменитый певец Рубби Перес. Его судьба пока неизвестна.
На фото: Сестры Барбара и Олиан Кералес, которым было 26 и 27 лет.
Клуб Jet Set
Более 45 лет клуб Jet Set радовал местных жителей своей яркой ночной жизнь. Там проводились концерты известных исполнителей и различные вечеринки.
Неоновые цвета, яркий танцпол, большой бар, живые концерты и атмосфера веселья — это именно то, за что многие любили это место и ыбыли его частыми посетителями.
На официальной странице ночного клуба прокомментировали трагедию. Представители выразили свои соболезнования семьих погибших.
Фото и видео с места трагедии
В СМИ и социальных сетях продолжают появляться новые кадры, сделанные на месте этой страшной трагедии.
На них видно, что ранее известный клуб превратился в руины. Под завалами продолжают искать людей.
"Телеграф" собрал эти кадры по сети:
На видео показано, как выглядел потолок ночного клуба "Jet Set" до того, как он обрушился.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Южной Корее разбился и загорелся самолет. В результате трагедии погибли почти все пассажиры и члены экипажа.