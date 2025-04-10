Сотни погибших: в Доминикане обрушилась крыша ночного клуба, среди жертв политики и спортсмены (фото, видео)

Поисково-спасательная операция продолжается

В Доминикане в столице Санто-Доминго произошло обрушение крыши ночного клуба Jet Set. В результате погибли 184 человека, среди которых, в том числе, были политики и спортсмены.

Трагедия случилась в ночь на 9 апреля на концерте популярного исполнителя меренге Рубби Переса. В клубе на тот момент находились сотни человек. Об этом пишет Associated Press.

В настоящее время известно, что число пострадавших достигло 200 человек.

Спасатели ищут выживших в ночном клубе Jet Set . Фото: AP Photo/Eddy Vittini

Что известно о трагедии

В ту ночь легендарный клуб Jet Set был заполнен музыкантами, профессиональными спортсменами и правительственными чиновниками.

Изначально люди заметили, что с потолок понемногу стал осыпаться. Пыль оставалась в напитках гостей клуба. Через несколько минут после этого вся крыша рухнула.

Разрушенный клуб Jet Set. Фото: The Informant

Бетонные плиты убили нескольких человек мгновенно, а десятки других оказались в ловушке на танцполе, где сотни людей танцевали под живой концерт меренге. В последующие минуты система 911 страны получила более 100 звонков, многие из которых были от людей, погребенных под обломками.

Спасательная операция. Фото: The Informant

Причины катастрофы устанавливаются.

Санто-Доминго на карте

Что известно о погибших и пострадавших

В настоящее время удалось опознать лишь несколько десятков человек, пострадавших в одной из самых страшных катастроф в Доминиканской Республике.

Среди погибших — кардиолог, архитектор правительства, отставной полицейский, отставной сотрудник ООН, сын и невестка министра общественных работ и брат заместителя министра по делам молодежи.

В числе погибших спортсменов: бывший питчер Главной лиги бейсбола Октавио Дотель и бейсболист Тони Энрике Бланко Кабрера.

Также погиб губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Круз.

В зале была и сестра семикратного участника матчей всех звезд Высшей бейсбольной лиги Нельсона Круза. Она успела связаться с президентом Луисом Абинадером и сообщила и трагедии. Официально подтверждено, что Круз скончалась от ранений в больнице.

Среди других жертв — саксофонист Луис Солис, который играл на сцене, когда рухнула крыша; нью-йоркский модельер Мартин Поланко; несколько венесуэльских барменов; и капитан армии.

Grupo Popular, финансовая компания, заявила, что также погибли трое ее сотрудников, включая президента AFP Popular Bank и его жену.

Среди пострадавших — национальный законодатель Брей Варгас и знаменитый певец Рубби Перес. Его судьба пока неизвестна.

На фото: Сестры Барбара и Олиан Кералес, которым было 26 и 27 лет.

Клуб Jet Set

Более 45 лет клуб Jet Set радовал местных жителей своей яркой ночной жизнь. Там проводились концерты известных исполнителей и различные вечеринки.

Неоновые цвета, яркий танцпол, большой бар, живые концерты и атмосфера веселья — это именно то, за что многие любили это место и ыбыли его частыми посетителями.

Клуб Jet Set

На официальной странице ночного клуба прокомментировали трагедию. Представители выразили свои соболезнования семьих погибших.

Официальный комментарий клуба Jet Set

Фото и видео с места трагедии

В СМИ и социальных сетях продолжают появляться новые кадры, сделанные на месте этой страшной трагедии.

На них видно, что ранее известный клуб превратился в руины. Под завалами продолжают искать людей.

"Телеграф" собрал эти кадры по сети:

На видео показано, как выглядел потолок ночного клуба "Jet Set" до того, как он обрушился.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Южной Корее разбился и загорелся самолет. В результате трагедии погибли почти все пассажиры и члены экипажа.