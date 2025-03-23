В отделении полиции на Одесчине раздался взрыв: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

Причиной взрыва стала граната, пронесенная в здание неизвестной женщиной.

Взрыв в Беляевке Одесской области 23 марта раздался в здании полиции. В результате чего погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, а также одесское издание "Думская".

UPD: Трое полицейских получили ранения в результате взрыва в Одесской области, им оказывается медицинская помощь. Взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом.

СБУ расценивает взрыв в отделении полиции в Одесской области, как попытку теракта. Сейчас правоохранители проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему. Расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) УКУ.

Что известно о трагедии

"Правоохранители Одесчины работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие". – говорится в сообщении.

На месте работают полицейские и сотрудники СБУ. В полиции добавили, что обстоятельства и детали устанавливаются.

По информации "Думской", трагедия произошла в Беляевке. По данным источников, причиной взрыва стала граната, которую в здание пронесла неизвестная женщина. Боеприпас находился в простом пластиковом пакете.

Местные телеграм-каналы пишут, что женщине оторвало ноги. Телеграмм-каналы Одессы также показали, как выглядит участок полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие, один из мужчин в критическом состоянии. А также рассказывали, что в одном из областных центров Украины готовили теракт. Взрыв должен произойти у здания полиции.