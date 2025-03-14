16-річний хлопець постраждав у конфлікті з ТЦК у Харкові

Постраждалий підліток відмовився від госпіталізації

У Харкові, де військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю під час мобілізаційних заходів, підліток отримав хімічний опік очей під час конфлікту з тими ж таки працівниками ТЦК.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Про це повідомляється на Facebook-сторінці поліції Харківської області.

"Поліція з'ясовує обставини інциденту за участю неповнолітнього харків'янина. Як повідомив 16-річний хлопець, він отримав хімічний опік очей під час конфлікту з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у публікації.

Зазначається, що постраждалий підліток відмовився від госпіталізації.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці проводять перевірку, встановлюють всі обставини та учасників події.

У пресслужбі ТЦК поки що не коментували подію.

Нагадаємо, раніше у Харківській області розгорівся гучний скандал навколо тимчасово виконуючого обов’язки начальника Лозівського РТЦК та СП Артура Воронцова. За даними журналістів "СтопКору" він у стані алкогольного сп’яніння жорстоко побив волонтерку Аліну Бологову. Постраждала – мати трьох дітей, яка з початку війни допомагає Збройним силам України, зокрема займається пошиттям військової форми.