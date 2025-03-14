У Харкові військовий ТЦК застосував травматичну зброю під час мобілізаційних заходів

Поліція та Командування Сухопутних військ ЗСУ вже розпочали розслідування

У п’ятницю, 14 березня, на Харківщині, де раніше розгорівся скандал навколо тимчасового виконувача обов’язків начальника Лозовського РТЦК та СП Артура Воронцова, співробітник ТЦК використав травматичний автомат проти цивільної особи. Він зробив це у відповідь на застосування чоловіком кастета під час мобілізаційних заходів у обласному центрі.

Про це повідомляють поліція Харківщини та Харківський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

"За попередньою інформацією, під час проведення заходів щодо мобілізації населення двоє цивільних осіб виявили агресію та чинили фізичний опір діям військовослужбовців. Один із чоловіків завдав удару кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до зіткнення", – пишуть правоохоронці.

Зазначається, що співробітник ТЦК зробив кілька пострілів у землю з травматичної зброї для запобігання подальшому розвитку конфлікту та самозахисту. Військовий мав відповідний дозвіл.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та проводять слідчі дії із залученням усіх учасників події, свідків та очевидців.

"Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну та емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв’язку з цим проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, що здійснюють оповіщення громадян", – інформує ОТЦК.

Там повідомляють, що порушення військовослужбовців не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ ЗСУ, яким за фактом конфліктної події призначено службове розслідування.

Раніше Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав посадову особу ТЦК Віталія С. винним у перевищенні службових повноважень через незаконну мобілізацію громадянина Росії.