16-летний парень пострадал в конфликте с ТЦК в Харькове

Пострадавший подросток отказался от госпитализации

В Харькове, где военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие во время мобилизационных мероприятий, подросток получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Харьковской области.

"Полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего харьковчанина. Как сообщил 16-летний парень, он получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки", – говорится в публикации.

Пострадавший подросток отказался от госпитализации.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и участников происшествия.

В пресс-службе ТЦК пока не комментировали произошедшее.

Напомним, ранее в Харьковской области разгорелся громкий скандал вокруг временно исполняющего обязанности начальника Лозовского РТЦК и СП Артура Воронцова. По данным журналистов "СтопКора", он в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил волонтерку Алину Бологову. Пострадала мать троих детей, которая с начала войны помогает Вооруженным силам Украины, в частности занимается пошивом военной формы.