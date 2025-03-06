В Харкові працівники ТЦК стріляли у чоловіка та розбили йому авто: що кажуть в поліції (відео)

Правоохоронні органи мають власну версію подій, за якою співробітники ТЦК не винні

В Харкові стався черговий скандал за участю співробітників територіального центру комплектування. Повідомляється, що співробітники ТЦК нібито стріляли по чоловіку з пістолета, а коли він втік, у якості помсти розбили йому машину.

Про інцидент ввечері 5 березня повідомили місцеві харківські канали із посиланням на розповідь сестри постраждалого через інцидент. Зазначається, що в Салтівському районі Харкова місцевого мешканця, який перебував за рулем автомобіля, зупинила велика група співробітників ТЦК, до 15 осіб.

Далі, за версією каналів, під час спілкування водія з представниками ТЦК пролунав постріл, після чого той кинувся тікати. Представники ТЦК кілька разів стріляли йому навздогін, але чоловіку вдалося втекти дворами. Через це військкоматники нібито розтрощили йому кинутий автомобіль, щоб помститися за вдалу втечу. Вже після цього на місце інциденту прибули правоохоронці, вилучили гільзу від пістолета та прийняли заяву.

Зі свого боку, Національна поліція Харкова підтверджує, що за фактом інциденту слідчі почали кримінальне провадження. Проте у повідомленні пресслужби Нацполіції стверджується, що авто зупинили патрульні поліцейські, які були у складі спільного наряду з працівниками ТЦК та здійснювали "заходи з оповіщення". Причиною зупинки нібито стало "порушення ПДР".

"Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто. Надалі на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти", – сказано у повідомленні.

У повідомленні Нацполіції підтверджується, що один з працівників ТЦК дійсно стріляв, але з травматичного озброєння, та не в бік втікача. Ніхто внаслідок інциденту не постраждав. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, обставини пошкодження автомобіля встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно стався черговий інцидент зі смертю мобілізованого. Чоловік помер у ТЦК Кременчука 2 березня. За інформацією Нацполіції, тілесних ушкоджень у померлого не виявили. За даними медиків, причина смерті стала гостра серцева недостатність. При цьому чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі розгорівся скандал через нічний візит ТЦК до квартири. Правоохоронців "виперли" з помешкання, але вони мають свою версію подій.