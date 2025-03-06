В Харькове работники ТЦК стреляли в мужчину и разбили ему автомобиль: что говорят в полиции (видео)

Правоохранительные органы имеют собственную версию событий, согласно которой сотрудники ТЦК не виноваты

В Харькове произошел очередной скандал с участием сотрудников территориального центра комплектования. Сообщается, что сотрудники ТЦК якобы стреляли по мужчине из пистолета, а когда он скрылся, в качестве мести разбили ему машину.

Об инциденте вечером 5 марта сообщили местные харьковские каналы со ссылкой на рассказ сестры пострадавшего из-за инцидента. Отмечается, что в Салтовском районе Харькова находившегося за рулем автомобиля местного жителя остановила большая группа сотрудников ТЦК, до 15 человек.

Далее, по версии каналов, во время общения водителя с представителями ТЦК раздался выстрел, после чего тот бросился бежать. Представители ТЦК несколько раз стреляли ему вдогонку, но мужчине удалось скрыться благодаря дворам. Поэтому военкоматчики якобы разбили ему брошенный автомобиль, чтобы отомстить за удачный побег. После этого на место инцидента прибыли правоохранители, изъяли гильзу от пистолета и приняли заявление.

Со своей стороны, Национальная полиция Харькова подтверждает, что по факту инцидента следователи начали уголовное производство. Однако в сообщении пресс-службы Нацполиции утверждается, что автомобили остановили патрульные полицейские, которые были в составе совместного наряда с работниками ТЦК и осуществляли "меры по оповещению". Причиной остановки якобы стало "нарушение ПДД".

"Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто. В дальнейшем на требования полиции проверить документы для составления админматериалов и на требования военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы, он не реагировал и пытался скрыться", – говорится в сообщении.

В сообщении Нацполиции подтверждается, что один из работников ТЦК действительно стрелял, но из травматического вооружения, и не в сторону беглеца. Никто в результате инцидента не пострадал. По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, обстоятельства повреждения автомобиля устанавливаются.

Напомним, что недавно произошел очередной инцидент со смертью мобилизованного. Мужчина скончался в ТЦК Кременчуга 2 марта. По информации Нацполиции, телесных повреждений у умершего не обнаружили. По данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. При этом мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре разгорелся скандал из-за ночного визита ТЦК в квартиру. Правоохранителей "выперли" из дома, но у них есть своя версия событий.