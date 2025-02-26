У Кропивницькому стріляли у співробітника ТЦК: що кажуть у поліції, деталі

У затриманого вилучили речовий доказ

У Кропивницькому чоловік вистрілив у співробітника ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки). Його затримали і вже обрали запобіжний захід.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на слова представниці поліції області Віталіни Бевзенко. Вона наголосила, що підозрюваним є 19-річний мешканець Кропивницького.

Його затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст.15 та ч.2 п.8 ст.115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство.

"У затриманого вилучили речовий доказ: предмет схожий на пістолет, який був направлений для проведення експертизи ", — сказала Бевзенко.

У державному реєстрі судових рішень йдеться про те, що подія сталася 20 лютого. Відомо, що до поліції надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції, який повідомив, що під час відпрацювання разом із працівниками ТЦК та СП на вулиці Андрія Надєждіна чоловік вистрілив із предмета схожого на пістолет у бік працівників ТЦК.

Поліцейські на місці вилучили у чоловіка предмет, схожий на пістолет, а також чотири предмети, схожі на гільзу. Затриманому обрали запобіжний захід під вартою строком на два місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Рівненщині група осіб скоїла напад на працівників ТЦК та СП, які займалися перевіркою їх військово-облікових документів.