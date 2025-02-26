В Кропивницком стреляли в сотрудника ТЦК: что говорят в полиции, детали

У задержанного изъяли вещественное доказательство

В Кропивницком мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК (Территориального центра комплектования и социальной поддержки). Его задержали и уже избрали меру пресечения.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на слова представительницы полиции области Виталины Бевзенко. Она отметила, что подозреваемым является 19-летний житель Кропивницкого.

Его задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По факту возбуждено уголовное производство по ст.15 и ч.2 п.8 ст.115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство.

"У задержанного изъяли вещественное доказательство: предмет похож на пистолет, который был направлен для проведения экспертизы", — сказала Бевзенко.

В государственном реестре судебных решений говорится о том, что происшествие случилось 20 февраля. Известно, что в полицию поступило сообщение от участкового офицера полиции, который сообщил, что во время отработки вместе с работниками ТЦК и СП по улице Андрея Надеждина мужчина выстрелил из предмета похожего на пистолет в сторону работников ТЦК.

Полицейские на месте изъяли у мужчины предмет, похожий на пистолет, а также четыре предмета, похожих на гильзу. Задержанному избрали меру пресечения под стражей сроком на два месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровенской области группа лиц совершила нападение на работников ТЦК и СП, занимавшихся проверкой их военно-учетных документов.