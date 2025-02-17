На Львівщині стався зухвалий напад на військовослужбовця ТЦК: всі подробиці

У ТЦК звернулися до військовозобов'язаних із закликом

У понеділок, 17 лютого, на Львівщині двоє невідомих напали на військовослужбовця ТЦК та СП, в результаті чого він отримав поранення. Інцидент стався, коли військовий супроводжував двох мобілізованих на медкомісію.

Ймовірно, так нападники допомогли втекти одному з військовозобов’язаних, якого вже оголосили у розшук. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП у своєму Facebook-акаунті.

У місті Жовква близько 11:30, військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих до місцевої лікарні з метою проходження військово-лікарської комісії. Під час руху вулицею двоє невстановлених осіб напали на військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом.

"Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку", – йдеться у повідомленні.

За фактом нападу вже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

"Цей злочин – не лише прояв боягузтва, а й відверта зневага до тих, хто щодня ризикує життям заради країни. Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових.

Страх смерті – природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, – це не страх, це підлість. Напад на військовослужбовця – це не просто злочин. Це зрада", – написали у групі комунікації ТЦК та закликали військовозобов'язаних громадян чесно виконувати свої обов'язки перед Україною.

Раніше в одній зі шкіл Києва трапився кричущий випадок, який обурив українське суспільство. Учні на святковий захід підготували виступ, у якому глузували з ТЦК і принижували військових.