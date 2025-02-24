Вбиту на Полтавщині дитину знайшли в літній кухні, прикиданою ганчір’ям

25 лютого в Решетилівці попрощаються з дворічною Адріаною Малишевською, яка загинула, за попередньою версією слідства, від рук співмешканця її матері. А сьогодні Октябрський райсуд Полтави відправив підозрюваного до СІЗО терміном на 60 діб.

Інформація про зникнення неповнолітньої дитини з’явилася на сайті Полтавського обласного управління поліції 22 лютого. Повідомлення надійшло зранку того дня від матері дівчинки. Повідомлялось, що на момент зникнення худорлява дівчинка з короткою зачіскою була одягнена у жовтий светр, чорні штани та сині шкарпетки.

У багатьох, хто прочитав повідомлення, одразу ж виникло запитання: чому посеред морозу зникла дитина була без верхнього одягу. Були припущення, що її міг викрасти батько, бо вийти вночі з дому вона навряд чи могла б сама. А хтось припускав, що дівчинка могла десь сховатись у хаті…

Доволі швидко оперативні слідчі дали відповіді на ці здогадки: дівчинка нікуди самостійно не виходила з дому. Ба, більше: вона була вбита вдома, можливо, уві сні.

За неофіційними даними, напередодні трагедії до мами Андріани та її співмешканця, 27-річного місцевого жителя Максима Чернявського, завітали родичі. Компанія допізна спілкувалися за чаркою спиртного.

А на ранок мати виявила відсутність дитини в ліжку й звернулась до поліції. В усякому разі, так вона пояснила правоохоронцям.

На місце події виїхав особисто начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який організовував оперативно-розшукові заходи. Насамперед, був проведений ретельний огляд домоволодіння родини. І в літній кухні поліцейські виявили дитячий труп, прикритий матрацом і старими речами. На тілі дівчинки було видно крововиливи, що вказували на насильницьку смерть.

За інформацією речника ГУ НП в Полтавській області Юрія Сулаєва, за підозрою у скоєнні вбивства затримано 27-річного Максима Чернявського. Ані він, ані мати вбитої у поле зору поліції раніше не потрапляли.

Більше інформації можна дізнатись з обговорень цього жахливого випадку в соцмережах. Обурені мешканці Решетилівки не підбирають слів, і переконані, що поряд з чоловіком на лаві підсудних має сидіти й мати загиблої Андріани, підозрюючи її у пособництві й приховуванні злочину. "Невже вона не чула й не бачила, що її дитину вбивають?" — питають люди. На думку декого, "всі проблеми пішли від матері дівчинки. У будь-якому випадку, дзвіночки були з самого початку стосунків між мамою і цим чоловіком. Спочатку він кричав — вона заохочувала, потім почав руки розпускати, а вона вважала це вихованням. У кінцевому підсумку вдвох вбили дитину. Винні обоє!". Хоча доказів цьому немає.

Судячи з обговорень, затриманий має офіційну дружину й доньку в шлюбі. Хтось навіть знає не одну його дружину й не одну дитину. А хтось — що мати вбитої знов вагітна.

Та як би там не було, вже нічого не можна повернути назад. Легких хмаринок безвинному янголяті!

24 лютого в Октябрському райсуді Полтави підозрюваному обрали запобіжний захід. Він буде знаходитися у СІЗО до 23 квітня. Про свої умисні дії чоловік не заперечує. Сторона захисту зазначає, що він попросив пробачення у рідних.

За умисне вбивство малолітньої дитини у відношенні затриманого відкрито кримінальне провадження (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.

Фото – соціальні мережі, "Суспільне.Полтава"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Чоловік не з'явився до ТЦК та СП за "бойовою" повісткою.