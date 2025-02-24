Убитого на Полтавщине ребенка нашли в летней кухне, забросанная тряпками

25 февраля в Решетиловке простятся с двухлетней Адрианой Малышевской, погибшей, по предварительной версии следствия, от рук сожителя ее матери. Сегодня Октябрьский райсуд Полтавы отправил подозреваемого в СИЗО сроком на 60 суток.

Информация о пропаже несовершеннолетнего ребенка появилась на сайте Полтавского областного управления полиции 22 февраля. Сообщение пришло утром в тот день от матери девочки. Сообщалось, что на момент исчезновения худощавая девочка с короткой прической была одета в желтый свитер, черные брюки и синие носки.

У многих прочитавших сообщение сразу же возник вопрос: почему посреди мороза исчезнувший ребенок был без верхней одежды. Было предположение, что ее мог похитить отец, потому что выйти ночью из дома она вряд ли могла бы сама. А кто-то предполагал, что девочка могла где-то спрятаться в доме…

Довольно быстро оперативные следователи ответили на эти догадки: девочка никуда самостоятельно не выходила из дома. Более того: она была убита дома, возможно, во сне.

По неофициальным данным, накануне трагедии маму Андрианы и ее сожителя, 27-летнего местного жителя Максима Чернявского, посетили родственники. Компания допоздна общались за рюмкой спиртного.

А к утру мать обнаружила отсутствие ребенка в постели и обратилась в полицию. Во всяком случае, так она объяснила правоохранителям.

На место происшествия выехал лично начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, организовавший оперативно-розыскные мероприятия. В первую очередь, был проведен тщательный осмотр домовладения семьи. И в летней кухне полицейские обнаружили детский труп, прикрытый матрасом и старыми вещами. На теле девочки были видны кровоизлияния, указывающие на насильственную смерть.

По информации пресс-секретаря ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулаева, по подозрению в совершении убийства задержан 27-летний Максим Чернявский. Ни он, ни мать убитой в поле зрения полиции раньше не попадали.

Больше информации можно узнать из обсуждений этого ужасного случая в соцсетях. Возмущенные жители Решетиловки не подбирают слова, и убеждены, что рядом с мужем на скамье подсудимых должна сидеть и мать погибшей Андрианы, подозревая ее в пособничестве и сокрытии преступления. "Неужели она не слышала и не видела, что ее ребенка убивают?" — спрашивают люди. По мнению некоторых, "все проблемы ушли от матери девочки. В любом случае, звоночки были с самого начала отношений между мамой и этим мужчиной. Сначала он кричал — она поощряла, потом начал руки распускать, а она считала это воспитанием. В конечном итоге вдвоем убили ребенка. Виноваты оба!". Хотя доказательств этому нет.

Судя по обсуждениям, у задержанного есть официальная жена и дочь в браке. Кто-то даже знает ни одну его жену и ни одного ребенка. А кто-то — что мать убитой снова беременна.

Но как бы то ни было, уже ничего нельзя повернуть назад. Легких облаков безвинному ангелочку!

24 февраля в Октябрьском райсуде Полтавы подозреваемому избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 23 апреля. О своих умышленных действиях мужчина не возражает. Сторона защиты отмечает, что он извинился перед родными.

За умышленное убийство малолетнего ребенка в отношении задержанного возбуждено уголовное производство (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Фото – социальные сети, "Суспільне.Полтава"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Полтавской области Шишацкий районный суд вынес приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Мужчина не явился в ТЦК и СП за "боевой" повесткой.