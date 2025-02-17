Во Львовской области произошло дерзкое нападение на военнослужащего ТЦК: все подробности

В ТЦК обратились к военнообязанным с призывом

В понедельник, 17 февраля, во Львовской области двое неизвестных напали на военнослужащего ТЦК и СП, в результате чего он получил ранения. Инцидент произошел, когда военный сопровождал двух мобилизованных на медкомиссию.

Вероятно, так нападавшие помогли скрыться одному из военнообязанных, которого уже объявили в розыск. Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП в своем аккаунте Facebook.

В городе Жовква около 11:30 военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных в местную больницу с целью прохождения военно-врачебной комиссии. Во время движения по улице двое неустановленных лиц напали на военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

"Вероятная причина нападения – попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин скрылся. Сейчас он находится в розыске", – говорится в сообщении.

По факту нападения уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Также идет служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.

"Это преступление — не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны. Тысячи украинцев на передовой без колебаний выполняют свой долг. В то же время в тылу находятся те, кто выбирает путь позорного бегства, не гнушаясь даже нападением на военных.

Страх смерти – естественный. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю – это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего – это не просто преступление. Это измена", — написали в группе коммуникации ТЦК и призвали военнообязанных граждан честно выполнять свои обязанности перед Украиной.

Ранее в одной из школ Киева произошел вопиющий случай, возмутивший украинское общество. Учащиеся на праздничное мероприятие подготовили выступление, в котором насмехались над ТЦК и унижали военных.