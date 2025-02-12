Прикував бабусю до батареї і зґвалтував онуку: як суд покарав педофіла на Миколаївщині

Свою провину обвинувачений не визнав

На Миколаївщині суд засудив до тривалого терміну ув’язнення 23-річного мешканця смт Березанка. Його звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої та незаконного позбавлення волі двох осіб.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура. За даними слідства, 2021 року зловмисник, перебуваючи в будинку потерпілих, вчинив злочинні дії. Він прив’язав 74-річну жінку до батареї, а 15-річну внучку зґвалтував, перед тим зв’язавши їй руки та ноги пластиковими джгутами.

Свої дії злочинець супроводжував фізичною силою щодо потерпілих.

Зловмисник не визнав своєї провини. Але суд врахував докази ювенального прокурора та виніс вирок за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст. 152 (зґвалтування);

ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини).

Обвинуваченому призначили позбавлення волі терміном до 10 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення місцевих органів Головного управління Національної поліції України у Миколаївській області.

Раніше "Телеграф" розповідав, як суд покарав дядька за жорстоке виховання племінника. Чоловік ударив хлопчика кулаком.