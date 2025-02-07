Житель Кривого Рогу після сварки у казино зарізав чоловіка. Суд виніс вирок вбивці

Все сталося ще кілька років тому

Житель Кривого Рогу у 2018 році у казино посварився з іншим відвідувачем. Той викликав на допомогу брата, в результаті обвинувачений напав на них з ножем, одного вбив, іншого поранив.

Про це стало відомо з рішення суду. Як вказано в матеріалах справи, після сварки один з них пішов з казино, зателефонував брату та попросив приїхати, щоб розібратися зі своїм кривдником. Коли брат був на місті, чоловік викликав того, з ким нещодавно посварився, на вулицю.

Той вийшов, чоловіки почали сваритися вже втрьох. В ході суперечки обвинувачений витяг ножа та не менше двох раз вдарив брата чоловіка з яким спочатку посварився, у шию, той впав. Після цього він взявся за другого брата, вдаривши його ножем в область грудної клітини ліворуч та в ділянку правого стегна. Після цього агресивний чоловік пішов.

Той з братів, хто отримав удари в шию, помер. Другого забрала швидка, він отримав медичну допомогу та вижив.

Дії обвинуваченого кваліфікували за:

ч.1 ст.115 КК України за ознаками: умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині;

ч.1 ст.121 КК України за ознаками: умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Під час судового засідання обвинувачений розповів, що все було інакше: нібито в казино в нього виникла сварка з сусідом, до неї приєдналися інші й почали гамселити та душити його. За словами чоловіка, він витяг ніж-"метелик", який мав при собі та почав хаотично ним махати, щоб відігнати суперників, вже падаючи та втрачаючи свідомість. Так він вирвався та вийшов за двері, де побачив, що один з його кривдників впав. Чоловік зрозумів, що це сталося через удар ножем. Тоді підсудний втік, але невдовзі сам здався поліції.

Хоча підсудний не визнав своєї вини, у справі існує сукупність доказів, на підставі яких можна зробити переконливий висновок щодо доведеності його вини. Суд визнав його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.121, ч.1 ст.115 КК України.

Як покарання йому призначили:

за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) у виді позбавлення волі на строк 6 років;

за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) у виді позбавлення волі на строк 8 років.

Згідно з ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, менш суворе покарання поглинається більш суворим. Таким чином, чоловік проведе у тюрмі 8 років.

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