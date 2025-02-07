Житель Кривого Рога после ссоры в казино зарезал мужчину. Суд вынес приговор убийце

Все произошло еще несколько лет назад

Житель Кривого Рога в 2018 году в казино поругался с другим посетителем. Тот вызвал на помощь брата, в результате обвиняемый напал на них с ножом, одного убил, другого ранил.

Об этом стало известно из решения суда. Как указано в материалах дела, после ссоры один из них ушел из казино, позвонил по телефону брату и попросил приехать, чтобы разобраться со своим обидчиком. Когда брат прибыл, мужчина вызвал того, с кем недавно поссорился, на улицу.

Тот вышел, мужчины начали ссориться уже втроем. В ходе спора обвиняемый вытащил нож и не менее двух раз ударил брата мужчины с которым сначала поссорился, в шею, тот упал. После этого он принялся за второго брата, ударив его ножом в область грудной клетки слева и в участок правого бедра. После этого агрессивный мужчина ушел.

Братьев, получивший удары в шею, умер. Второго забрала скорая, он получил медицинскую помощь и выжил.

Действия обвиняемого квалифицировали по:

ч.1 ст.115 УК Украины по признакам: умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку;

ч.1 ст.121 УК Украины по признакам: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Во время судебного заседания обвиняемый рассказал, что все было иначе: якобы в казино у него возникла ссора с соседом, к нему присоединились другие и начали бить и душить его. По словам мужчины, он вытащил нож-"бабочка", который имел при себе и начал хаотично им махать, чтобы отогнать соперников, уже падая и теряя сознание. Так он вырвался и вышел за дверь, где увидел, что один из его обидчиков упал, мужчина понял, что это произошло от удара ножом. Тогда подсудимый сбежал, но вскоре сам сдался полиции.

Хотя подсудимый не признал своей вины, суд счел, что в деле существует совокупность доказательств, на основании которых можно сделать убедительный вывод о доказанности его вины. Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.1 ст.115 УК Украины.

В качестве наказания ему назначили:

по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) в виде лишения свободы сроком на 6 лет;

по ч.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство) в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Согласно ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений менее строгое наказание поглощается более строгим. Таким образом мужчина проведет в тюрьме 8 лет.

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