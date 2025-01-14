Не пожалел пожилую женщину? Во Львове задержан несовершеннолетний по подозрению в убийстве

Во время задержания находился в неадекватном состоянии

Во Львове полиция задержала вероятного убийцу пожилой женщины. Им оказался студент одного из львовских вузов, которому 17 лет.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины. Отмечается, что правоохранителей вызвали жители дома, где произошло преступление.

По словам копов, в отделение поступило сообщение о том, что неизвестный забежал в подъезд, возможно, был вооружен, и стучал в разные двери. Уже через несколько минут полиция прибыла на место происшествия.

Выяснилось, что юноша забежал в квартиру соседки, а через некоторое время скрылся. Зайдя в дом, копы обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Полицейские установили личность погибшей – 76-летней местной жительницы, причиной смерти которой стали многочисленные травмы головы. По словам очевидцев, около 21:30 в квартиру к пенсионерке забежал неизвестный мужчина, нанес ей многочисленные удары по голове, вероятно, стулом и молотком, после чего скрылся. На поиски убийцы полиция привлекла все подразделения.

"При обследовании прилегающей территории инспекторы заметили похожее по ориентированию лицо, которое имело порванную одежду и пятна бурого цвета на лице, руках и одежде, поэтому немедленно задержали вероятного убийцу. Им оказался 17-летний парень, уроженец Кировоградской области. К моменту совершения преступления он находился в неадекватном состоянии", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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