Катують током, голодом, та б'ють до втрати свідомості. Що відомо про СІЗО для українських полонених у Таганрозі

Росіяни перетворили СІЗО-2 у місті Таганрог на катівню для полонених українців. Про тортури розповіли полонені, які там побували та їхні адвокати.

Як пише видання "Медіазона", ті, хто пройшов цю катівню, розповідають, що з перших же днів наглядачі били їх і катували, попередньо підвісивши вниз головою. Про те, що довелося там пережити розповів військовополонений, колишній захисник "Азовсталі", боєць "Азова" Олександр Максимчук, якого російський суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років ув'язнення.

"Катування проходило наступним чином. Мені зав'язали скотчем очі, руки та ноги. Підвісили за ноги вниз головою, на пальці рук намотали оголені дроти та підключили струм із тимчасовим проміжком 5-7 секунд. Після припинення подачі струму мені на голову одягали, на мою думку, вакуумний пакет і доводили мене до стану, близького до асфіксії, паралельно завдаючи мені ударів кулаками в область живота і ребер", — поділився він страшними подробицями.

Знущаннями наглядачі хотіли змусити 30-річного українця визнати свою "провину" у суді. Попри катування він цього не зробив.

Тих українських полонених, кому пощастило опинитися під вартою в інших СІЗО, з м'якшими умовами, зазвичай залякують відправкою до Таганрогу. Цей ізолятор став для українців символом страху, безпорадності та принижень, пише видання.

"Це хвороблива тема практично в усіх наших підзахисних. І у тих, хто там був, і навіть у тих, хто там не був. Тому що вони чули від співкамерників про Таганрог і готові зробити все, аби туди не потрапити", — розповіла адвокат Ірина Соболєва, яка захищає "азовців" у справах за терористичними статтями.

Полонений військовослужбовець батальйону "Азов" Микола Кравчук розповів адвокатам, що побиття та катування починалися в СІЗО Таганрогу одразу після прибуття. Це називалося "прийомка".

"Нас зі зв'язаними руками та пов'язками на очах викидали з кузовів КамАЗів і під градом ударів будували під стінкою, де продовжували бити руками, ногами, палицями та електрошокерами. Якщо людина втрачала свідомість, її приводили до тями нашатирним спиртом, після чого продовжували бити", — писав Микола Кравчук.

Ув'язненим там не дозволять лежати та сидіти протягом дня: або ходити, або стояти. Також в цьому СІЗО полонених катували голодом. За словами адвокатки Мадіни Ісхакової, годували їх раз на день відваром з капусти та четвертинками чорного чи білого хліба. Микола Кравчук писав, що "страва" поміщалася в алюмінієвий кухоль.

За словами іншої адвокатки, яка які захищає українців, їх годують "супом", який більше схожий на воду — без м'яса чи навіть овочів. При цьому й родичі, адвокати та волонтери намагалися зробити передачі, проте українцям нічого не передавали. Незрозуміло, куди все це дівалося.

Як повідомляв "Телеграф", уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що Україна досягла з Росією попередньої домовленості щодо обмінів полоненими у 2025 році. Вони мають стати систематичними.