Пытают током, голодом и бьют до потери сознания. Что известно о СИЗО для украинских пленных в Таганроге

Россияне превратили СИЗО-2 в городе Таганрог в пыточную для пленных украинцев. Об издевательствах рассказали пленные, которые там побывали, и их адвокаты.

Как пишет издание "Медиазона", прошедшие это страшное место рассказывают, что с первых же дней надзиратели избивали их и пытали, предварительно подвесив вниз головой. О том, что пришлось там пережить, рассказал военнопленный, бывший защитник "Азовстали", боец "Азова" Александр Максимчук, которого российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам заключения.

"Пытки проходили следующим образом. Мне завязали скотчем глаза, руки и ноги. Подвесили за ноги вниз головой, на пальцы рук намотали обнаженные провода и подключили ток с временным промежутком 5-7 секунд. После прекращения подачи тока мне на голову одевали, по моему мнению, вакуумный пакет и доводили меня до состояния, близкого к асфиксии, параллельно нанося мне удары кулаками в область живота и ребер", — поделился он страшными подробностями.

Издевательствами надзиратели хотели заставить 30-летнего украинца признать свою "вину" в суде. Несмотря на пытки, он этого не сделал.

Тех украинских пленных, кому посчастливилось оказаться под стражей в других СИЗО, с более мягкими условиями, обычно запугивают отправкой в Таганрог. Этот изолятор стал для украинцев символом страха, беспомощности и унижения, пишет издание.

"Это больная тема практически у всех наших подзащитных. И у тех, кто там был, и даже у тех, кто там не был. Потому что они слышали от сокамерников о Таганроге и готовы сделать все, чтобы туда не попасть", — рассказала адвокат. Ирина Соболева, защищающая "азовцев" в делах по террористическим статьям.

Пленный военнослужащий батальона "Азов" Николай Кравчук рассказал адвокатам, что избиения и пытки начинались в СИЗО Таганрога сразу после прибытия. Там это называлось "приемкой".

"Нас со связанными руками и повязками на глазах выбрасывали из кузовов КамАЗов и под градом ударов строили под стенкой, где продолжали бить руками, ногами, палками и электрошокерами. Если человек терял сознание, его приводили в чувство нашатырным спиртом, после чего продолжали избивать", — писал Николай Кравчук.

Заключенным там не позволяют лежать и сидеть в течение дня: либо ходить, либо стоять. Также в этом СИЗО пленных пытали голодом. По словам адвоката Мадины Исхаковой, кормили их раз в день отваром из капусты и четвертинками черного или белого хлеба. Николай Кравчук писал, что "блюдо" помещалось в алюминиевую кружку.

По словам другого адвоката, которая защищает украинцев, их кормят "супом", который больше похож на воду — без мяса или даже овощей. При этом родственники, адвокаты и волонтеры пытались сделать передачи, однако украинцам ничего не передавали. Непонятно куда все это девалось.

Как сообщал "Телеграф", уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что Украина достигла с Россией предварительной договоренности по обмену пленными в 2025 году. Они должны стать систематическими.