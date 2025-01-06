Збив і втік: у Варшаві на переході загинув підліток з України (фото)

Підліток помер у лікарні внаслідок травм голови та грудної клітки

У столиці Польщі водій мікроавтобуса збив на пішохідному переході 14-річного підлітка та втік з місця ДТП. Постраждалим виявився громадянин України, врятувати його не вдалося.

Про це повідомляє українська служба "Радіо Свобода". Інцидент трапився ще минулої п’ятниці, 3 січня. Зловмисником виявився 43-річний громадянин Польщі.

За даними слідства, винуватець ДТП сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Однак йому це не допомогло – його затримали.

Підлітку надав першу допомогу польський військовий, а згодом постраждалого забрали до лікарні. Однак невдовзі він помер через серйозні травми голови та грудної клітки.

Як кажуть слідчі, зловмисник працює у кур’єрській службі і вже мав проблеми із законом. Зокрема, його звинувачували у зберіганні наркотиків та наданні допомоги іноземцям у незаконному перетині кордону. Наразі затриманому інкримінують одразу дві статті: скоєння ДТП зі смертельним наслідком та втеча з місця події. Йому може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 20 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі українським чоловікам почали розсилати листи про призов на службу до Збройних сил України. Однак ці повідомлення виявилися фейковими.