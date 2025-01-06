Сбил и скрылся: в Варшаве на переходе погиб подросток из Украины (фото)

Подросток умер в больнице в результате травм головы и грудной клетки

В столице Польши водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказался гражданин Украины, спасти его не удалось.

Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода". Инцидент случился еще в прошлую пятницу, 3 января. Злоумышленником оказался 43-летний гражданин Польши.

По данным следствия, виновник ДТП спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Однако ему это не помогло — его задержали.

Подростку оказал первую помощь польский военный, а затем пострадавшего забрали в больницу. Однако вскоре он умер из-за серьезных травм головы и грудной клетки.

Как говорят следователи, злоумышленник работает в курьерской службе и уже имел проблемы с законом. В частности, его обвиняли в хранении наркотиков и оказании помощи иностранцам в незаконном пересечении границы. Сейчас задержанному инкриминируют сразу две статьи: совершение ДТП со смертельным исходом и бегство с места происшествия. Ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше украинским мужчинам стали рассылать письма о призыве на службу в Вооруженные силы Украины. Однако эти сообщения оказались фейковыми.