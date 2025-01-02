У Сумах чоловік загинув після візиту до ТЦК: що кажуть у поліції

Трагедія сталася за два дні до Нового року

У Сумах 1 січня поховали 40-річного чоловіка, який загинув 29 грудня 2024 року після візиту до обласного ТЦК та СП. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

Про це повідомляє сайт Sumy Today. За даними ЗМІ, загиблим виявився 40-річний Євген Криводуб. Його тітка, Наталія Скачедуб, заявила, що 29 грудня, близько 15.00, Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера та сказав, що його забрали до ТЦК. Там, за його словами, він уже пройшов ВЛК і готувався йти воювати. Більше зв’язку з ним не було, заявила жінка.

Наступного дня рідні Євгенія зателефонували на цей номер — їм сказали, що чоловік нібито випив півлітра горілки, після чого йому стало погано і його відвезли до лікарні.

Рідні Євгенія почали шукати його по всіх медичних закладах та знайшли в обласній лікарні. Лікарі заявили, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою, а після операції він впав в кому і помер 31 грудня о 07:30.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. У ГУНП України в Сумській області заявили, що між загиблим та одним з військовослужбовців виник конфлікт, під час якого останній не стримав гніву та завдав жертві тілесних ушкоджень.

Співробітники поліції повідомили цьому громадянину про підозру за ч.1 ст. 119 КК України (Вбивство з необережності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Водночас в обласному ТЦК та СП заявили, що конфлікт стався між нібито двома цивільними, а військові тут ні до чого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Вінниці повідомили про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП, який вдарив чоловіка. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.