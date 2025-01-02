В Сумах мужчина погиб после визита в ТЦК: что говорят в полиции

Трагедия произошла за два дня до Нового года

В Сумах 1 января похоронили 40-летнего мужчину, который погиб 29 декабря 2024 года после визита в областной ТЦК и СП. Причиной смерти послужила черепно-мозговая травма.

Об этом сообщает сайт Sumy Today. По данным СМИ, погибшим оказался 40-летний Евгений Криводуб. Его тетка, Наталья Скачедуб, заявила, что 29 декабря, около 15.00, Евгений позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сказал, что его забрали в ТЦК. Там, по его словам, он уже прошел ВЛК и готовился отправиться воевать. Больше связи с ним не было, заявила женщина.

На следующий день родные Евгения позвонили на тот самый номер — им сказали, что мужчина якобы выпил поллитра водки, после чего ему стало плохо и его отвезли в больницу.

Родные Евгения стали искать его по всем медицинским учреждениям и нашли в областной больнице. Врачи заявили, что мужчину привезли с черепно-мозговой травмой, а после операции он впал в кому и умер 31 декабря в 07:30.

По данному факту возбуждено уголовное производство. В ГУНП Украины в Сумской области заявили, что между погибшим и одним из военнослужащих возник конфликт, в ходе которого последний не сдержал гнева и нанес жертве телесные повреждения.

Сотрудники полиции сообщили данному гражданину о подозрении по ч.1 ст. 119 УК Украины (Убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В то же время в областном ТЦК и СП заявили, что конфликт произошел между якобы двумя гражданскими, а военные тут ни при чем.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Виннице сообщили о подозрении военнослужащему РТЦК и СП, который ударил мужчину. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.