Працівники ТЦК побили чоловіка під час прямого ефіру у TikTok? Що кажуть військкоми (відео)

Чоловік пошкодив кілька авто ТЦК

У мережі з'явилось відео, на якому чоловік тікав від працівників територіального центру комплектування (ТЦК) під час прямого ефіру у TikTok. Його наздогнали, забризкали балончиком, розбили брову. У відомстві вже прокоментували ситуацію.

Як зазначає Харківський ТЦК, чоловік здійснив напад на військовослужбовців ЗСУ, наїхавши на них автомобілем та травмувавши. По документах він вважався загиблим.

"Сьогодні, 25 жовтня у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападник перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги щодо перевірки військово-облікового документа. Під час спілкування з ними він почав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодивши декілька авто ТЦК, та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох співробітників.

Наразі чоловіка затримано та почато розслідування. Усі травмовані отримали медичну допомогу.

"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність", — наголошують у ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що працівники ТЦК на Буковині могли побити іноземного волонтера. Військкоми вже пояснили ситуацію.