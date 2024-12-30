Командиру 211-ї бригади, підлеглих якого розпинали на хресті, обрали запобіжний захід

Військовий заплющував очі на тортури та знущання над підлеглими

У понеділок, 30 січня, командира 211-ї бригади Олега Побережнюка, якого раніше було затримано ДБР за приховування знущань з довірених йому військовослужбовців, взято під варту з правом внесення застави 12 млн грн.

Прокуратура клопотала про суму застави 40 млн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Командиру 211 понтонно-мостової бригади обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис. грн застави", — йдеться в публікації.

Зазначається, що прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.

"Також прокурори Офісу Генерального прокурора подали до суду клопотання про усунення підозрюваного від виконання службових обов’язків", – пише пресслужба.

За що затримали Побережнюка

Нагадаємо, було встановлено, що як мінімум з лютого 2024 року командиру бригади було відомо про численні тортури та інше нелюдське поводження з бійцями, підпорядкованим йому офіцером. При цьому сам він ніяк не реагував на це.

У підрозділі "вибивали" гроші з військовослужбовців, які були помічені у вживанні алкоголю.

Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, його заступник та начальник штабу — підполковник Валерій Пастух. За сумісництвом обидва є кумами, а син Пастуха, Владислав, став командиром одного з взводів цієї бригади. За даними розслідування, саме він причетний до побиття бійців, що провинилися, і "вибивання" з них грошей.

Також Пастух-молодший не гребував розпинати підлеглих на хресті та хвалитися фотографіями у соцмережах.