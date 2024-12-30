Командиру 211-й бригады, подчиненных которого распинали на кресте, выбрали меру пресечения

Военный закрывал глаза на пытки и издевательства над подчиненными

В понедельник, 30 января, командир 211-й бригады Олег Побережнюк, который ранее был задержан ГБР за укрывательство издевательств над вверенными ему военнослужащими, взят под стражу с правом внесения залога 12 млн грн.

Прокуратура ходатайствовала о сумме залога 40 млн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Командиру 211 понтонно-мостовой бригады избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 12 млн 112 тыс. грн залога", – говорится в публикации.

Отмечается, что прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.

"Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей", – пишет пресс-служба.

За что задержали Побережнюка

Напомним, было установлено, что как минимум с февраля 2024 года командиру бригады было известно о многочисленных пытках и другого бесчеловечного обращения с бойцами, подчиненным ему офицером. При этом, сам он никак не реагировал на это.

В подразделении "выбивали" деньги с военнослужащих, которые были замечены в употреблении алкоголя. Те, кто не желал платить, подвергались избиениям и другим издевательствам.

Командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, его заместителем и начальником штаба — подполковник Валерий Пастух. По совместительству оба являются кумовьями, а сын Пастуха, Владислав, стал командиром одного из взводов данной бригады. По данным расследования, именно он причастен к избиениям провинившихся бойцов и "выбиванию" с них денег.

Также Пастух-младший не гнушался распинать подчиненных на кресте и хвастаться фотографиями в соцсетях.