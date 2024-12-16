"Били до розриву органів": зʼявились нові деталі знущань у 211-й бригаді (відео)

Речник Міноборони каже, що міністерство не отримувало інформації про знущання

Скандал з побиттями та знущаннями з військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, що базується в Тернопільській області, набирає все більшого розголосу. Як з'ясувалося, слідчим Тимчасової слідчої комісії про системні побиття та вимагання коштів у бійців цього підрозділу, стало відомо ще у вересні.

ТСК отримала численні докази жорстокого поводження з військовослужбовцями, включаючи відео- та аудіозаписи побиття, і навіть утримання в клітках. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик в етері Вечір.LIVE.

За словами Яцик, командування бригади вимагало відсотки з бойових винагород військовослужбовців. Тих, хто відмовлявся віддавати гроші, жорстоко били до розриву внутрішніх органів та переломів кісток черепа.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив одне з відео знущань з військових у 211-й бригаді. "Всі факти та дані ми ЩЕ ТОДІ (у вересні, — Ред.) відправили в Міноборони. І що? І тільки сьогодні Умєров каже про перевірки. Чому скільки часу нічого не робилось?", — наголосив нардеп.

При цьому речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заперечив отримання інформації про інцидент: "Міноборони не знало про знущання у 211 бригаді. До нас не надходила така інформація", — сказав Лазуткін. Також він наголосив, що тепер, коли таку інформацію отримали, буде проведене "якісне розслідування" і "всі винні будуть покарані".

Нагадаємо, командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, а його заступником — підполковник Валерій Пастух. Син останнього, Владислав Пастух, командував взводом та безпосередньо брав участь у побитті військовослужбовців. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку частини, на час якої командира бригади відсторонено від виконання обов'язків.

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