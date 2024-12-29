Стало відомо, хто вбив ту саму жінку з червоним манікюром у Бучі

Фото руки загиблої Ірини Фількіної стало символом звірств російської армії в Україні

24 лютого 2022 року розділило життя українців на "до" та "після". Цього дня Росія розпочала широкомасштабне воєнне вторгнення на територію України, що призвело до численних воєнних злочинів, включаючи вбивства мирних жителів. Одним із них стало вбивство мирних мешканців Бучі Київської області, серед яких була Ірина Фількіна — фото її руки з червоним манікюром облетіло весь світ.

Як повідомили у Бучанській міській раді, ім’я її вбивці вже встановлено. Це командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї Псковської дивізії ПДВ Росії Артем Тараєв, 1995 року народження.

За даними правоохоронних органів України, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних особах, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.

Того дня близько 11:15 Ірина Фількіна їхала велосипедом. Її розстріляли російські військові з автоматичної зброї та бойової машини десанту. Загалом, за даними слідства, було вбито 13 осіб — до їхньої смерті також причетний Тараєв.

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Про долю командира полку нині мало що відомо.

Ірина Фількіна, вбита російськими військами у Бучі

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у 2024 році російські війська розстріляли щонайменше 109 українських військовополонених. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.