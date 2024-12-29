Стало известно, кто убил ту самую женщину с красным маникюром в Буче

Фото руки погибшей Ирины Филькиной стало символом зверств российской армии в Украине

24 февраля 2022 года разделило жизнь украинцев на "до" и "после". В этот день Россия начала широкомасштабное военное вторжение на территорию Украины, что привело к многочисленным военным преступлениям, включая убийства мирных жителей. Одним из них стало убийство мирных жителей Бучи Киевской области, среди которых была Ирина Филькина — фото ее руки с красным маникюром облетело весь мир.

Как сообщили в Бучанском городском совете, имя ее убийцы уже установлено. Это командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии ВДВ России Артем Тараев, 1995 года рождения.

По данным правоохранительных органов Украины, 5 марта 2022 года Тараев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблонской и Водопроводной в Буче.

В тот день около 11:15 Ирина Филькина ехала на велосипеде. Ее расстреляли российские военные из автоматического оружия и боевой машины десанта. Всего же, по данным следствия, было убито 13 человек — к их смерти также причастен Тараев.

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О судьбе командира полка в настоящее время мало что известно.

Ирина Филькина, убитая российскими войсками в Буче

Как сообщал "Телеграф" ранее, в 2024 году российские войска расстреляли не менее 109 украинских военнопленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.