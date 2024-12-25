Як після аварії виглядав зсередини літак, що впав у Казахстані (відео)

Внаслідок падіння літака є загиблі та поранені

У середу, 25 грудня, у Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів із Баку до столиці Чечні Грозний. У мережі з’явилися кадри того, що відбувалося на борту літака під час та після падіння.

Відео опублікував Telegram-канал Nexta Live. На першому кадрі було видно, що пасажири перебувають у паніці — також було видно кисневі маски. Вони розташовані над пасажирськими сидіннями і у разі надзвичайної ситуації автоматично випадають.

На другому відео видно поранених пасажирів.

Увага, кадри 18+!!!

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом аварії літака. Як повідомляє пресслужба відомства, розслідування ведеться за статтями "Порушення правил безпеки та експлуатації повітряного судна, яке спричинило смерть двох і більше осіб" і "Недбалість при експлуатації повітряного судна, яка спричинила смерть двох і більше осіб".

Прокурори Азербайджану направили казахським колегам запит щодо міжнародно-правової допомоги для проведення відповідного розслідування та інших необхідних процесуальних дій у справі. За даними Генпрокуратури Азербайджану, внаслідок трагедії вижили 32 особи.

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