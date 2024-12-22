У Туреччині вертоліт врізався у лікарню: багато загиблих (фото, відео)

Вертоліт розбився невдовзі після зльоту

У турецькому місті Мугла вертоліт рятувальної служби врізався у будівлю лікарні. В результаті загинули четверо людей.

Про це у неділю, 22 грудня, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Туреччини. Наголошується, що причиною події міг стати густий туман.

"Під час зльоту вертоліт швидкої допомоги нашого міністерства врізався в навчально-дослідницьку лікарню Мугла і впав на порожню територію. В аварії загинули чотири наші колеги: два пілоти, лікар і медичний працівник", — йдеться у повідомленні.

Фото: Turkiye Today

Фото: Turkiye Today

Було встановлено, що гелікоптер розбився невдовзі після зльоту. Повітряне судно врізалося у стіну лікарні, втратило керування та впало на майданчик.

Фото: Turkiye Today

На місці події працюють пожежники. У поліції зазначають, що підозри на теракт немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії зник з радарів літак Ан-2. Відомо, що борт здійснював комерційне перевезення вантажу, що летів маршрутом Мільково-Оссора. На борту перебували троє людей — два члени екіпажу та один пасажир. Було розпочато пошукову операцію.