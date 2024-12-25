Как после крушения выглядел изнутри самолет, который упал в Казахстане (видео)

В результате падения самолета есть погибшие и раненые

В среду, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в столицу Чечни Грозный. В сети появились кадры того, что происходило на борту самолета во время и после падения.

Видео опубликовал Telegram-канал Nexta Live. На первом кадре было видно, что пассажиры находятся в панике — также были видны кислородные маски. Они расположены над пассажирскими сидениями и в случае чрезвычайной ситуации автоматически выпадают.

На втором видео видны раненые пассажиры.

Внимание, кадры 18+!!!

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения самолета. Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование ведется по статьям "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло за собой смерть двух и более человек" и "Халатность при эксплуатации воздушного судна, которая повлекла за собой смерть двух и более человек".

Прокуроры Азербайджана направили казахским коллегам запрос о международно-правовой помощи для проведения соответствующего расследования и других необходимых процессуальных действий по делу. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате трагедии выжили 32 человека.

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