Авто протаранило натовп людей на ярмарку у Магдебурзі: є жертви (відео)

Автомобіль в’їхав у натовп, є постраждалі та жертви

У німецькому місті Магдебург (земля Саксонія-Анхальт на сході країни) автомобіль в’їхав у натовп на Різдвяному ярмарку. В результаті є постраждалі та загиблі

Про це повідомляє n-tv. За даними ЗМІ, машина заїхала на територію ярмарку у напрямку ратуші. Люди почали розбігатися в паніці.

Також повідомлялося, що за кермом автомобіля міг перебувати сирієць.

Внаслідок наїзду постраждали 20 осіб, але потім кількість зросла до 80 осіб. Про це повідомляє Bild. Також ЗМІ повідомляють, що загинуло 11 людей. У мережі з’явилися і відео трагедії.

Увага, відео 18+!!!

У поліції Магдебурга повідомили, що зараз Різдвяний ярмарок закритий. Також стало відомо про те, що водія, з вини якого загинули і постраждали люди, вже затримано.

Доля водія, який викликав інцидент, невідома. Місцева влада охарактеризувала цей наїзд на людей як терористичний акт. Правоохоронні органи проводять необхідні оперативно-слідчі дії та з’ясовують інші деталі цієї події.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в окупованому Севастополі російські військові на вантажівці протаранили п’ять легкових автомобілів.