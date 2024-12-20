Авто протаранило толпу людей на ярмарке в Магдебурге: есть жертвы (видео)

Автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие и жертвы

В немецком городе Магдебург (земля Саксония-Анхальт на востоке страны) автомобиль въехал в толпу на Рождественской ярмарке. В результате есть пострадавшие и погибшие

Об этом сообщает n-tv. По данным СМИ, машина заехала на территорию ярмарки в направлении ратуши. Люди стали разбегаться в панике.

Также сообщалось, что за рулем автомобиля мог находиться сириец.

В результате наезда пострадали 20 человек, но затем количество выросло до 80 человек. Об этом сообщает Bild. Также СМИ сообщают, что погибли 11 человек.В сети появились и видео трагедии.

Внимание, видео 18+!!!

В полиции Магдебурга сообщили, что сейчас Рождественская ярмарка закрыта. Также стало известно о том, что водитель, по вине которого погибли и пострадали люди, уже задержан.

Судьба водителя, который вызвал инцидент, неизвестна. Местные власти охарактеризовали данный наезд на людей как террористический акт. Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные действия и выясняют другие детали данного происшествия.

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