Забули навіть себе: історії в'язнів Асада, яких звільнили після десятків років тюрми (фото)

Історії ув’язнених вражають жорстокістю

Фото в’язня Седная – політичної катівні диктатора Башара Асада, яке після повалення режиму в Сирії облетіло весь світ, була лише верхівкою айсберга. Аналогічні історії зараз буквально затоплюють інтернет.

"Телеграф" розповідає про в’язнів Асада. Частина з них за десятки років ув’язнення забула навіть самих себе.

Катівня промислового масштабу

Як пише France24, повстанці звільнили тисячі людей із сумнозвісної в’язниці Седная, яка знаходиться недалеко від Дамаска. Ув’язненими там були в основному противниками Асада, які там знаходилися з початку сирійського повстання в 2011 році або навіть довше. У Седнаї вони зазнавали тортур, їх морили голодом, десятки людей таємно страчували щотижня. Ув’язнені жінки розповідали, що їх ґвалтували на очах чоловіків, а їхніх чоловіків убивали у них на очах.

В’язні вирвалися з системи ув’язнення Асада, возз’єднавшись із сім’ями, які довгий час вважали, що їх стратили. На даний момент, за даними неурядової організації Білі каски, із Седная вже звільнили всіх ув’язнених.

Однак ще далеко з усіх загиблих і навіть тих, хто вижив, вдалося ідентифікувати. За роки тортур у катівнях зовнішність деяких сильно змінилася, а свідомість була пошкоджена. До того ж сирійські тюремники максимально ускладнили пошуки ув’язнених, наприклад, перед втечею знеструмили двері в "камерах смертників", щоб до ув’язнених було важче дістатися, а тіла страчених у братських могилах розчиняли у кислоті. Від загиблих залишалися лише скелети.

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Як каже голова організації Раєд Салех, у в’язниці Седнаю загалом утримувалося близько 150 тисяч людей. При цьому пошуки в’язнів, що зникли безвісти, тривають вже за межами в’язниці. Як пише агентство DPA, там залишаються організовані режимом Асада масові поховання та безліч невідомих тіл.

Історії ув’язнених

В’язні Асада за роки у в’язниці були настільки відрізані від зовнішнього світу, що навіть коли повстанці вже штурмували Седнай деякі з них навіть не підозрювали, що відбувається і без будь-якої надії цього дня просто чекали своєї смерті.

Усама Албатайна

Усама — громадянин Йордану, який перебував у Седнаї довгих 38 років і весь цей час вважався зниклим безвісти.

Відео з ним розповсюджує видання Souryia News.

Як пишуть у мережі, чоловік навіть не пам’ятав, хто він і звідки. Він втратив розум і ледве міг говорити.

Ріяд Аль-Аумайсі

Як пише Barran.press, посилаючись на єменські та сирійські джерела, одного із ув’язнених Асада було ідентифіковано, як єменського лікаря Ріяда Ахмед Абдулла Аль-Омейсі з провінції Хаджа. Він утримується в Сирії з 2013 року. За цей час він втратив пам’ять, але у мережі вже знайшли його фото до ув’язнення.

Ув’язнена дитина

Видання BBC публікує фото дитини, яку випустили повстанці з в’язниці. Маля було ув’язнено в камері разом зі своєю матір’ю.

Зазначимо, що хоч на даний момент не було знайдено жодних доказів, які б підтверджували присутність ув’язнених, крім тих, кого вже було звільнено. Пошуки продовжуватимуться доти, доки всі приміщення в’язниці не будуть ретельно перевірені. Вся справа в тому, що її застінки можуть приховувати ще не одну таємницю через їхню складну систему.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто отримав владу у Сирії після повалення режиму Асада.