Забыли даже себя: истории узников Асада, которых освободили после десятков лет заключения (фото)

Истории заключенных поражают жестокостью

Фото узника Седная – политической застенки диктатора Башара Асада, которое после свержения режима в Сирии облетело весь мир, была лишь верхушкой айсберга. Аналогичные истории сейчас буквально наводняют интернет.

"Телеграф" рассказывает об узниках Асада. Часть из них за десятки лет заключения забыла даже самих себя.

Пыточная промышленного масштаба

Как пишет France24, повстанцы освободили тысячи людей из печальноизвестной тюрьмы Седная, которая находится недалеко от Дамаска. Заключенными там являлись в основном противниками Асада, находившиеся там с начала сирийского восстания в 2011 году или даже дольше. В Седнае они подвергались пыткам, их морили голодом, десятки людей тайно казнили еженедельно. Заключенные женщины рассказывали, что их насиловали на глазах мужей, а их мужчин убивали у них на глазах.

Узники вырвались из системы заключения Асада, воссоединившись с семьями, которые долгое время считали, что их казнили. В настоящий момент, по данным неправительственной организации Белые каски, из Седная уже освободили всех заключенных.

Однако еще далеко из всех погибших и даже выживших удалось идентифицировать. За годы пыток в застенках внешность некоторых сильно изменилась, а сознание было повреждено. К тому же сирийские тюремщики максимально усложнили поиски заключенных, например, перед бегством обесточили двери в "камерах смертников", чтобы к заключенным было сложнее добраться, а тела казненных в братских могилах растворяли в кислоте. От погибших оставались лишь скелеты.

Видео:18+

Как говорит глава организации Раед Салех, в тюрьме Седная в общей сложности содержалось около 150 тысяч людей. При этом поиски пропавших без вести узников продолжаются уже за пределами тюрьмы. Как пишет агентство DPA, там остаются организованные режимом Асада массовые захоронения и множество неопознанных тел.

Истории заключенных

Узники Асада за годы в тюрьме были настолько отрезаны от внешнего мира, что даже, когда повстанцы уже штурмовали Седнай некоторые из них даже не подозревали, что происходит и без всякой надежды в этот день просто дожидались своей смерти.

Усама Албатайна

Усама — гражданин Иордана, который находился в Седнае долгих 38 лет и все это время числился пропавшим без вести.

Видео с ним распространяет издание Souryia News.

Как пишут в сети, мужчина даже не помнил, кто он и откуда. Он потерял рассудок и едва мог говорить.

Рияд Аль-Аумайси

Как пишет Barran.press, ссылаясь на йеменские и сирийские источники, один из заключенных Асада был идентифицирован, как йеменский врач Рияд Ахмед Абдулла Аль-Омейси из провинции Хаджа. Он содержится в Сирии с 2013 года. За это время он потерял память, но в сети уже нашли его фото до заключения.

Заключенный ребенок

Издание BBC, публикует фото ребенка, которого выпустили повстанцы из тюрьмы. Малыш был заключен с камерой вместе со своей матерью.

Отметим, что хоть на данный момент не было найдено никаких доказательств, подтверждающих присутствие заключенных, кроме тех, кто уже освобожден. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока все помещения тюрьмы не будут тщательно проверены. Все дело в том, что её застенки могут скрывать еще не одну тайну, ввиду их сложной системы.

Напомним, ранее мы писали о том, кто получил власть в Сирии после свержения режима Асада.