Росіяни розстріляли ще чотирьох полонених ЗСУ на Донбасі (фото)

Чотирьох українських полонених убили відразу після здачі в полон

Російська армія в Україні продовжує вчиняти воєнні злочини — у четвер, 28 листопада, стало відомо, що на Покровському напрямку було розстріляно українських військовополонених.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Це сталося 22 листопада: російські військовослужбовці здійснили настання на позиції Сил оборони України біля села Петрівка Покровського району Донецької області.

Під час штурму чотири бійці ЗСУ були змушені здатися в полон. Проте росіяни поклали українців обличчям в землю та відкрили по них вогонь з автоматичної зброї.

Кадри чергового воєнного злочину, ймовірно, зняв український безпілотник.

За фактом порушення законів та звичаїв, поєднаних із умисним вбивством, порушено провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

В Офісі генерального прокурора нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Раніше "Телеграф" показував, у яких умовах утримуються полонені РФ.