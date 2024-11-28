Укр

Россияне расстреляли еще четырех пленных ВСУ на Донбассе (фото)

Автор
Евгений Устименко
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 28 ноября 2024, 20:56
Иллюстративное изображение. Фото Коллаж "Телеграфа"

Четырех украинских пленных убили сразу же после сдачи в плен

Российская армия в Украине продолжает совершать военные преступления — в четверг, 28 ноября стало известно, что на Покровском направлении были расстреляны украинские военнопленные.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Это случилось 22 ноября: российские военнослужащие осуществили наступление на позиции Сил обороны Украины возле села Петровка Покровского района Донецкой области.

Во время штурма четыре бойца ВСУ были вынуждены сдаться в плен. Однако россияне положили украинцев лицом в землю и открыли по ним огонь из автоматического оружия.

Кадры очередного военного преступления, вероятно, заснял украинский беспилотник.

По факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством возбуждено производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Ранее "Телеграф" показывал, в каких условиях содержатся пленные РФ.

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