В Испании разоблачили контрабандистов, которые перевозили наркотики на украинских дронах (видео)

В ходе обысков были изъяты три беспилотника

В Испании правоохранители раскрыли преступную организацию, предположительно занимавшуюся ввозом в страну гашиша из Марокко с помощью беспилотников, произведенных в Украине.

Дроны привезли на юг Испании на автотранспорте. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Сотрудники национальной полиции ликвидировали в Альхесирасе (город на юге Испании) преступную организацию, предположительно занимавшуюся доставкой гашиша в нашу страну из Марокко с помощью беспилотных летательных аппаратов. "Наркодроны" производились в Украине, а затем перевозились автомобильным транспортом на юг нашей страны", – говорится в публикации.

Всего было арестовано десять человек, семеро из них были заключены в тюрьму. Кроме того было произведено шесть обысков. В ходе расследования испанские полицейские сотрудничали с Европолом, а также с правоохранителями Украины и Польши.

Отмечается, что расследование началось более года назад после того, как стало известно о существовании преступной организации, которая базируется на Кампо-де-Гибралтар и Коста-дель-Соль и предположительно занимается доставкой значительных объемов гашиша в Испанию по воздуху.

Для этого злоумышленники использовали большие кустарные дроны, способные перевозить за один рейс около десяти килограммов гашиша, с дальностью полета более пятидесяти километров. Использование БПЛА позволило им передвигаться между Марокко и Испанией над водами пролива и возвращаться после сброса наркотиков назад без необходимости приземления.

Как сообщает пресс-служба, дроны производились в Украине и доставлялись автомобильным транспортом на юг Испании, где они вводились в эксплуатацию под управлением лиц из стран Восточной Европы. Установлено, что организация пыталась переправить таким способом до тысячи килограммов гашиша.

"В ходе расследования были изъяты три беспилотника, один из них находится в стадии постройки, а также устройства для их дистанционного управления, инструменты для их ремонта и значительные суммы наличных денег и наркотиков, которые могли быть ввезены в Испанию таким способом", – говорится в публикации.

Напомним, во Львовской области на пункте пропуска "Краковец-Корчова" служебная собака нашли в автобусе 20 грамм наркотиков. Водитель говорит, что это посылка, которую он должен был отдать во Львове.