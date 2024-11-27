У Кривому Розі батько призовника увірвався з ножем до ТЦК та погрожував військовим (відео)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

У середу, 27 листопада, у Кривому Розі чоловік із ножем переліз через паркан і увірвався до будівлі ТЦК. Зловмисник поводився агресивно і погрожував військовослужбовцям холодною зброєю.

За попередніми даними, чоловік приїхав за своїм сином, якого раніше поліцейські доставили до ТЦК. Про це розповіли користувачі соцмережі.

За наявною інформацією, під будівлю одного із ТЦК у Кривому Розі прийшов чоловік. Раптом він переліз через паркан, дістав ножа та почав погрожувати співробітникам територіального центру комплектування. Зловмисник поводився дуже агресивно і голосно кричав.

За попередніми даними, чоловік, який погрожував військовим, — це батько військовозобов’язаного. Він приїхав туди з ножем тому, що поліцейські затримали його сина і доставили до ТЦК.

Співробітники ТЦК відкрили попереджувальний вогонь та викликали на місце правоохоронців. За попередніми даними, ніхто не постраждав, а дебошира затримали.

Варто зазначити, що обставини та причини події правоохоронці офіційно не коментують.

Нагадаємо, у селищі Тростянець Вінницької області 57-річний чоловік, який прийшов на порядок денний, вдарив ножем співробітника Районного територіального центру комплектування.

Потерпілий опинився у реанімації. Нападників пояснив свій вчинок просто: "Бо він хотів відправити мене на війну!"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Хмельниччині на військового ТЦК напали з ножем під час перевірки документів. Порушника за вчинений злочин затримали, а потерпілого госпіталізували.