В Кривом Роге отец призывника ворвался с ножом в ТЦК и угрожал военным (видео)

По предварительным данным, никто не пострадал

В среду, 27 ноября, в Кривом Роге мужчина с ножом перелез через забор и ворвался в здание ТЦК. Злоумышленник вел себя агрессивно и угрожал военнослужащим холодным оружием.

По предварительным данным, мужчина приехал за своим сыном, которого ранее полицейские доставили в ТЦК. Об этом рассказали пользователи соцсети.

По имеющейся информации, под здание одного из ТЦК в Кривом Роге пришел мужчина. Внезапно он перелез через забор, достал нож и начал угрожать сотрудникам территориального центра комплектования. Злоумышленник вел себя очень агрессивнго и громко кричал.

По предварительным данным, мужчина, угрожавший военным — это отец военнообязанного. Он приехал туда с ножом потому, что полицейские задержали его сына и доставили в ТЦК. Военнообязанный не обновил данные и поэтому находился в розыске.

Сотрудники ТЦК открыли предупредительный огонь и вызвали на место правоохранителей. По предварительным данным, никто не пострадал, а дебошира задержали.

Стоит отметить, что причины и обстоятельства произошедшего официально правоохранители не комментируют.

Напомним, в поселке Тростянец Винницкой области 57-летний мужчина, который пришел по повестке, ударил ножом сотрудника Районного территориального центра комплектования.

Пострадавший оказался в реанимации. Нападавших объяснил свой поступок просто: "Ибо он хотел отправить меня на войну!".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Хмельницкой области на военного ТЦК напали с ножом во время проверки документов. Нарушителя за совершенное преступление задержали, а пострадавшего госпитализировали.