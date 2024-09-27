Облив себе бензином і підпалив: у Полтавській ОВА ледь живцем не згорів чоловік

Інцидент стався близько 12 години

У Полтаві у будівлі обласної військової адміністрації невідомий чоловік облив себе бензином та підпалив. У тяжкому стані його госпіталізували медики, які прибули на місце.

Про це написали у мережі. "Телеграф" звернувся до Поліції Полтавської області та отримав підтвердження цієї інформації.

Видання повідомили, що подія сталася у п’ятницю, 27 вересня, близько 12 години дня. У будівлю ОВА зайшов чоловік, записався на прийом і на першому поверсі облив себе бензином, а потім підпалив.

Незабаром на місце події прибули медики, поліцейські та рятувальники. Займання вдалося ліквідувати.

Чоловіка доправили до лікарні у тяжкому стані. Наразі, як повідомили у поліції, всі обставини події встановлюються.

У той же час, видання "Кременчуцька газета" пише, що чоловік, який облив себе бензином, є нібито переселенцем із Маріуполя. Раніше сусіди чоловіка нібито говорили, що він поводиться неадекватно, проте сам він від психологічного зізнання відмовився.

"Сьогодні чоловік прийшов до ОВА, попросив, щоб його прийняли керівники. До нього вийшов начальник управління за зверненнями громадян. Чоловіка це не влаштувало і він облив себе пальним і підпалив себе. Цьому намагалися перешкодити працівники ОВА, але чоловік був спритніший. вогонь на ньому загасили, медики госпіталізували чоловіка до реанімації, бо має майже 90% опіку тіла", — пише газета.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові чоловік облив себе бензином та погрожував підпалити. Все це відбувалося біля будівлі міської ради.