Суд поставив крапку в резонансній справі киянки, яка холоднокровно вбила свого кота

Жінка розкаялася і визнала свою провину

Столичний міський суд визнав мешканку Києва винною у жорстокому поводженні з котом, що призвело до загибелі тварини. Як виявилося, жінка викинула свого хатнього улюбленця з вікна восьмого поверху.

В результаті падіння з величезної висоти кіт на прізвисько "Персик" помер. Подробиці розповіли у прес-службі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2024 року в Деснянському районі столиці стався кричущий інцидент. Мешканка багатоповерхівки серед білого дня викинула з вікна своєї квартири, розташованої на 8 поверсі, кота.

Внаслідок падіння тварина отримала смертельні травми та померла. Численними свідками події стали сусіди зловмисниці та випадкові перехожі, які викликали поліцію.

Як встановило слідство, живодеркою виявилася 56-річна киянка, яка у момент скоєння злочину перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Жінка викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько "Персик", який прожив разом з нею 18 років.

Під час судового засідання злочинниця свою провину визнала повністю і розкаялася у скоєному. Суд визнав її винною у жорстокому поводженні з котом, що призвело до його загибелі.

Їй призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в 1 рік.

Як в Україні карають за жорстоке поводження з тваринами

За знущання з тварин передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України живодіям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 року до 8 років із конфіскацією тварини.

Термін ув’язнення залежить від тяжкості скоєного злочину. Кожен окремий випадок розглядається в суді та не залишається безкарним.

Також за жорстоке поводження з тваринами передбачено штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень, взяття під варту від 15 діб до півроку та виправні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі Києва пенсіонерка викинула з балкона кішку, яка заважала їй спати. Дії живодерки потрапили на відео та нею зацікавилися правоохоронці. Кішку ж врятували волонтери, які негайно прибули на місце події.